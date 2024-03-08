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16:35, 8 марта 2024Мир

МИД Ирана предложил исключить Израиль из комиссии ООН по делам женщин

МИД Ирана предложил исключить Израиль из комиссии ООН по делам женщин из-за Газы

Фото: Shadati / Globallookpress.com

МИД Ирана предложил исключить Израиль из комиссии ООН по делам женщин из-за ситуации в секторе Газа. Об этом заявил официальный представитель ведомства Насер Канаани в своем аккаунте в социальной сети X (бывший Twitter).

«Глобальным требованием является исключение узурпаторского израильского режима из комиссии ООН по положению женщин из-за преступлений против человечности путем организованного голода гражданского населения, особенно женщин и детей, и причинения острой душевной и психологической боли матерям», — утверждает дипломат.

Канаани также подчеркнул, что Международный женский день, празднуемый 8 марта, не должен превращаться в день, когда политики прикрываются вопросом прав женщин для своих политических целей. Кроме того, он добавил, что в этом году 8 Марта должен быть посвящен «храбрым женщинам и матерям невинных палестинских девочек».

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан выразил надежду, что власти Израиля будут привлечены к ответственности по обвинениям в геноциде. Он также выразил поддержку ЮАР за поданный против Израиля иск в Международный суд ООН.

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