Иран понадеялся на наказание для Израиля за действия в Газе

Глава МИД Ирана Абдоллахиан призвал наказать Израиль в Международном суде ООН

Иран надеется на привлечение властей Израиля к ответственности по обвинениям в геноциде. Соответствующее сообщение опубликовал министр иностранных дел исламской республики Хосейн Амир Абдоллахиан на своей странице в соцсети X.

Абдоллахиан поздравил Южно-Африканскую Республику (ЮАР) с принятием жалобы на действия Израиля в Газе Международным судом ООН и подчеркнул поддержку судебного иска Ираном.

«[Власти Израиля] должны быть немедленно привлечены к ответственности за совершение геноцида и беспрецедентных военных преступлений против палестинцев», — заявил глава иранского МИД. Он призвал другие страны поддержать жалобу Южной Африки и пристально следить за действиями израильских военных.

В декабре 2023 года ЮАР подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом. Страна обвинила Тель-Авив в нарушении обязательств по Конвенции против геноцида.

В свою очередь, президент Израиля Ицхак Герцог назвал иск нелепым и пообещал представить позицию страны о применении самообороны.