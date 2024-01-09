В Израиле назвали нелепым иск ЮАР о геноциде в Газе

Президент Герцог назвал нелепой попытку обвинить Израиль в геноциде в Газе

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал «ужасающим и нелепым» иск ЮАР, поданный в Международный суд в Гааге, с обвинениями в адрес еврейского государства в геноциде в секторе Газа. Его слова приводит телеканал Israel National News.

На встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном глава государства уточнил, что разбирательство по иску начнется 11 января. «Нет ничего более ужасающего и нелепого, чем это утверждение», — заявил он.

Герцог подчеркнул, что вопреки «лицемерию ЮАР», Израиль с гордостью представит свою позицию по применению самообороны в соответствии со своим «неотъемлемым правом».

30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа геноцидом. Тель-Авив при этом отклонил подобные обвинения, заявив, что Южная Африка «призывает к разрушению Государства Израиль и что ее претензии не имеют ни фактической, ни юридической основы».

Впоследствии МИД Израиля обратился к другим странам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде.