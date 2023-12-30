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10:06, 30 декабря 2023Мир

ЮАР подала иск о геноциде против Израиля

ЮАР подала иск о геноциде против Израиля в Международный суд ООН
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Shadi Tabatibi / Reuters

Южная Африка подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа геноцидом. Об этом сообщает CNN.

В своем заявлении ЮАР обвиняет Израиль в нарушении своих обязательств по Конвенции против геноцида и утверждает, что действия и бездействие Израиля носят геноцидный характер, поскольку они совершаются с намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа.

Израиль отклонил обвинения ЮАР, заявив через свой МИД, что Южная Африка «призывает к разрушению Государства Израиль и что ее претензии не имеют ни фактической, ни юридической основы».

«Израиль привержен международному праву и действует в соответствии с ним, и направляет свои военные усилия только против террористической организации ХАМАС и других террористических организаций, сотрудничающих с ХАМАС», — говорится в заявлении Израиля. В нем же отмечается, что будут приложены все усилия, чтобы ограничить вред для мирного населения и не мешать поступлению гуманитарной помощи в сектор Газа.

Ранее президент США Джо Байден обвинил израильское правительство в проведении «неизбирательных бомбардировок» в секторе Газа и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить тактику.

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      Александр Еникеев
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