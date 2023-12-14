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09:27, 14 декабря 2023Мир

Байден обвинил Израиль в неизбирательных бомбардировках

FT: Байден призвал Нетаньяху сменить тактику из-за неизбирательных бомбардировок

Фото: Leah Millis / Reuters

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит «неизбирательные бомбардировки» в секторе Газа. С таким обвинением выступил президент США Джо Байден. Он призвал израильского политика сменить тактику, пишет Financial Times.

«Я думаю, что он должен измениться, и (...) это правительство в Израиле очень затрудняет его шаг», — сказал американский политик. Он также добавил, что правительство Нетаньяху — самое консервативное в истории Израиля.

Необычно резкие комментарии стали самым ярким свидетельством растущего недовольства США военными действиями Израиля, говорится в статье. Они прозвучали после того, как голосование на Генеральной Ассамблее ООН отметило растущую дипломатическую изоляцию Израиля: всего восемь стран присоединились к Израилю и США, выступив против предложения о гуманитарном прекращении огня в Газе, в то время как 153 страны проголосовали за.

Ранее в США рассказали о поставках авиабомб Израилю. Уточняется, что Израиль получил около трех тысяч авиабомб JDAM с 7 октября.

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      Виктория Кондратьева
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