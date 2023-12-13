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18:40, 13 декабря 2023Мир

В США рассказали о поставках авиабомб Израилю

CNN: США поставили Израилю больше трех тысяч бомб JDAM с начала конфликта в Газе

Фото: Staff Sgt. Joseph Pagan / U.S. Air National Guard

США поставили Израилю больше трех тысяч авиабомб JDAM с начала конфликта в Газе. Об этом сообщает CNN.

Анонимный представитель Министерства обороны США прокомментировал информацию Amnesty International о бомбардировках сектора Газа бомбами с системой наведения американского производства JDAM. В организации рассказали, что после атак израильских военных такими боеприпасами жертвами стали по меньшей мере 43 мирных жителя.

«США предоставили Израилю около 3000 авиабомб JDAM с 7 октября», — сообщил CNN источник, осведомленный о продажах оружия США в Израиль.

Также он подчеркнул, что представители группы Пентагона по смягчению ущерба гражданскому населению и реагированию на него рассмотрят доклад Amnesty International вместе с другой общедоступной информацией.

Ранее журналисты CNN передали, что администрация президента США Джо Байдена не намерена ставить условий по поставкам военной помощи Израилю. В Белом доме указали на практику Израиля по внедрению военных юристов, которые заранее определяют законность удара.

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      Юрий Леонов
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