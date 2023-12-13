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16:25, 13 декабря 2023Мир

В США решили не ставить условий в отношении военной помощи Израилю

CNN: администрация Байдена не намерена ставить условия военной помощи Израилю
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Mohammed Nasser / Globallookpress.com

Администрация президента США Джо Байдена не намерена ставить условия в отношении военной помощи Израилю. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

Отмечается, что в Белом доме не планируют проводить «красные линии», даже несмотря на призывы законодателей-демократов и правозащитных организаций прекратить поставку оружия, если Израиль не сделает больше для защиты гражданского населения в секторе Газа.

По словам источников телеканала, администрация президента США ожидает, что партнеры будут использовать технику американского производства в соответствии с международным гуманитарным правом. Они также указали на практику Израиля по внедрению военных юристов, которые заранее определяют, будет ли удар законным.

Ранее Байден пообещал, что США продолжат оказывать военную помощь Израилю, пока еврейское государство полностью не уничтожит палестинское радикальное движение ХАМАС.

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      Семен Александров
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