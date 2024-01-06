Стало известно о просьбах Израиля к другим странам выступить против суда ООН

МИД Израиля попросил другие страны выступить против суда ООН

МИД Израиля обратился к другим странам с просьбой выступить против инициированного ЮАР процесса в Международном суде ООН по обвинению в геноциде в секторе Газа. Об этом стало известно Axios.

Уточняется, что внешнеполитическое ведомство Израиля попросило своих послов оказывать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах. В срочной телеграмме государство потребовало от них немедленно и недвусмысленно заявить, что они отвергают «возмутительные, абсурдные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля».

30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля против ХАМАС в секторе Газа геноцидом.

Израиль при этом отклонил обвинения ЮАР, заявив, что Южная Африка «призывает к разрушению Государства Израиль и что ее претензии не имеют ни фактической, ни юридической основы».

В свою очередь, президент США Джо Байден обвинил израильское правительство в проведении «неизбирательных бомбардировок» в секторе Газа и призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху изменить тактику.

Нетаньяху в ответ назвал заявления властей ЮАР о геноциде в Газе лживыми разглагольствованиями и пустой болтовней.