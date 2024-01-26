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16:11, 26 января 2024Мир

ООН официально призвала Израиль предотвратить геноцид в Газе

Международный суд ООН призвал Израиль предотвратить геноцид в секторе Газа

Фото: Amir Cohen / Reuters

Международный суд ООН вынес официальное постановление с призывом к Израилю предотвратить возможный геноцид населения в секторе Газа. О решении сообщается на сайте суда.

Иск против Израиля подала Южно-Африканская Республика. Она также требовала завершить военные действия в Палестине, но суд ООН в Гааге не стал обязывать Тель-Авив прекращать огонь. Израиль отвергал также обвинения в геноциде и просил суд снять их.

Глава Международного суда Джоан Донохью в ходе заседания указала, что они «осознают масштабы человеческой трагедии, разворачивающейся в регионе, и глубоко обеспокоены продолжающимися человеческими страданиями», передает Associated Press.

Агентство добавляет, что это решение является лишь промежуточным, и рассмотрение инициированного Южной Африкой дела может занять годы.

Южная Африка в конце декабря подала иск в Международный суд ООН о признании действий Израиля в секторе Газа геноцидом. ЮАР обвиняла Израиль в нарушении обязательств по Конвенции против геноцида и утверждала, что действия и бездействие Израиля носят геноцидный характер, поскольку они совершаются с намерением уничтожить палестинцев в секторе Газа.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал иск ЮАР «ужасающим и нелепым».

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      Антон Похиляк
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