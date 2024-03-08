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20:51, 8 марта 2024Культура

Мошенники украли у актера из «Возвращения Мухтара» сотни тысяч рублей

Актера из «Возвращения Мухтара» Воеводина обманули мошенники на 250 тыс. рублей

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Александр Воеводин лишился 250 тысяч рублей после общения с мошенниками. Об этом стало известно «Известиям».

Уточняется, что 6 марта 73-летнему актеру, известному по роли в сериале «Возвращение Мухтара», а также в фильмах «Офицеры» и «Горячий снег», позвонил мужчина, представился сотрудником оператора сотовой связи и призвал срочно поменять SIM-карту. Он также выяснил у Воеводина о его банковских счетах и установил ему приложение якобы сотового оператора.

Позднее с артистом связалась женщина. Представившись полицейской, она заявила, что он стал жертвой мошенников и ему нужно «обезопасить» свои счета.

Воеводин позвонил в банк, где ему сообщили о списании 250 тысяч рублей и проведении еще ряда несанкционированных трансакций. Доступ к счетам при этом заблокировали. Полиция взялась за проведение проверки.

Ранее российскую актрису, модель и основательницу бренда Planta Rosa Евгению Павлин обманули на один миллион рублей. Летом 2023 года ее организации выставили три счета на сумму более миллиона рублей. Компания Павлин оплатила требуемую сумму, однако необходимые услуги так и не были оказаны.

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      Антон Похиляк
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