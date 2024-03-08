Мумифицированное тело в сумке нашли в российском дачном поселке

СУ СК по Ленобласти сообщило об обнаружении мумифицированного тела в сумке

В Выборгском районе Ленинградской области обнаружили мумифицированное тело, которое лежало в хоккейной сумке на обочине у садового товарищества «Надежда». Об этом сообщает следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по российскому региону.

Тело в дачном поселке было обнаружено в ночь на 8 марта. Оно лежало в сумке, завернутое в полиэтиленовый пакет.

«По данному факту следственным отделом по городу Выборгу СУ СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ», — говорится в сообщении.

Ранее во Всеволожске сантехник нашел два тела в подвале жилого девятиэтажного дома на улице Плоткина. Находка была сделала 4 марта. Полицию вызвала начальница районного ЖЭК. Прибывшие на место происшествия силовики провели осмотр и установили личность.