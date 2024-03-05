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10:15, 5 марта 2024Силовые структуры

В российском городе найдены два тела в подвале жилого дома

Во Всеволожске сантехник нашел тела мужчины и женщины в подвале жилого дома

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Во Всеволожске сантехник нашел два тела в подвале жилого девятиэтажного дома на улице Плоткина. Об этом сообщает «Фонтанка».

Находка была сделала 4 марта. Полицию вызвала начальница районного ЖЭК. Прибывшие на место происшествия силовики провели осмотр и установили личность мужчины. Им оказался 54-летний местный житель. Рядом с ним на полу лежала неизвестная женщина на вид лет 45 с ссадинами на теле и лице. Полиция проводит разбирательство. Тела отправлены на экспертизу.

Известно, что сантехник проводил проверку подвала несколько дней назад.

3 марта сообщалось, что в отеле петербургского поселка Парголово были обнаружены два тела. Мужчины 1990 и 1996 годов рождения лежали на диване. Правоохранительные органы проводят проверку.

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      Любовь Ширижик
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