Генерал ВСУ Кривонос: выводы по спутниковым снимкам укреплений не в нашу пользу

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос оценил состояние российских и украинских укреплений по снимкам с космических спутников. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».

По его словам, выводы говорят не в пользу Украины.

«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что они просто включают спутник и проверяют укрепления ВСУ и российских войск, делают выводы, которые не в пользу Киева.

Накануне заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что ВСУ готовят оборонительную линию на авдеевском направлении в районе города Покровск. «В тех обстоятельствах, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапывать и строить самим», — рассказал офицер.