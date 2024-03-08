Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:27, 8 марта 2024Бывший СССР

На Украине оценили российские укрепления

Генерал ВСУ Кривонос: выводы по спутниковым снимкам укреплений не в нашу пользу

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос оценил состояние российских и украинских укреплений по снимкам с космических спутников. Об этом он сообщил в эфире YouTube-канала «Прямой».

По его словам, выводы говорят не в пользу Украины.

«Мои друзья, которые периодически просматривают Google Maps, видят, что состояние фортификационных сооружений ВСУ вызывает вопросы. То же самое делают американские журналисты», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что они просто включают спутник и проверяют укрепления ВСУ и российских войск, делают выводы, которые не в пользу Киева.

Накануне заместитель командира третьей штурмовой бригады ВСУ Максим Жорин заявил, что ВСУ готовят оборонительную линию на авдеевском направлении в районе города Покровск. «В тех обстоятельствах, в которых мы находимся, нам приходится копать, окапывать и строить самим», — рассказал офицер.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Два десятка лыжниц пострадали в гонке в Сочи. Организаторов обвинили в преступлении, в ситуацию вмешалась прокуратура

      Еврокомиссия предоставит деньги Украине до конца марта

      Российскую блогершу оштрафовали за помощь бездомной во Франции

      Чулпан Хаматова раскритиковала режиссера Богомолова

      Макрон уточнил свои слова об отправке войск на Украину

      В Берлине у бывшей террористки изъяли килограмм золота и гранатомет

      ВСУ обстреляли Брянскую область

      Акинфеев обновил два рекорда

      На главу Гагаузии в аэропорту Кишинева накинулась толпа с оскорблениями

      Климатические активистки облили краской Варшавскую русалку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше