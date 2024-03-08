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16:06, 8 марта 2024Мир

Названы проблемы с назначением нового генсека НАТО

NOS: кандидатуру Рютте как нового генсека НАТО может заблокировать Венгрия

Фото: Yves Herman / Reuters

Кандидатура нового генсека НАТО может быть назначена не так скоро, как ожидалось, потому что основного фаворита на выдвижение, премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, планирует заблокировать Венгрия. Об этом сообщает Нидерландская радиовещательная компания (NOS) со ссылкой на источники.

В частности, издание отмечает, что Рютте «является важным кандидатом на пост генсека НАТО» и его кандидатура должна была быть быстро утверждена. Однако Будапешт возразил, указав, что не будет поддерживать политика и его выдвижение на пост. Кроме того, помимо Венгрии, Румыния заявила о планах выдвинуть на пост своего действующего президента Клауса Йоханниса, чей второй президентский срок заканчивается в этом году.

Для утверждения кандидатуры генерального секретаря Североатлантического альянса необходимо согласие всех стран-членов альянса.

Ранее Politico сообщило о поддержке президентом США Джо Байденом кандидатуры Рютте на пост генсека НАТО. Отмечается, что решение Вашингтона побудит другие страны альянса выступить в поддержку политика. При этом страны Восточной Европы могут негативно отнестись к кандидатуре Рютте из-за невыполнения Нидерландами показателей трат на оборону в два процента от ВВП.

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      Максим Габриелян
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