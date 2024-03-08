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22:09, 8 марта 2024Мир

Посольство России оценило снос памятника дивизии СС «Галичина» в Канаде

Посольство РФ назвало справедливым снос памятника дивизии «Галичина» в Канаде

Фото: Lvivske / Wikimedia

Снос памятника украинской дивизии СС «Галичина» на кладбище канадского города Оквилл в провинции Онтарио является торжеством справедливости. Об этом ТАСС заявил советник-посланник посольства России в Канаде Владимир Проскуряков.

«Несмотря на злобную неонацистскую пропаганду Киева и его спонсоров, справедливость восторжествовала. Символам нацизма и героизации нацистских приспешников не может быть места в странах антигитлеровской коалиции», — заявил дипломат.

О демонтаже памятника стало известно днем 8 марта. Отмечается, что мемориал установили в 1988 году. Его неоднократно требовали убрать активисты и журналисты. Также памятник зачастую подвергался вандализму. Причины, по которым сейчас власти решили убрать памятник, неизвестны.

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      Марина Совина
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