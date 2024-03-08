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17:25, 8 марта 2024Мир

Противоречивые заявления Макрона об отправке войск на Украину объяснили

Политолог Безпалько: заявления Макрона отражают неопределенность в ЕС

Фото: Panoramic / Globallookpress.com

Запутанные заявления президента Франции Эммануэля Макрона об отправке войск на Украину отражают неопределенность в умах лидеров Европейского союза (ЕС). Так противоречия в словах главы французского государства в беседе с телеканалом РЕН ТВ объяснил политолог Богдан Безпалько.

«Сейчас французскую сторону бросает из одной крайности в другую. То они собираются отправлять войска для интервенции в Одессу, то потом они заявляют о неготовности. Это отражает настроения европейских лидеров», — передаются в публикации слова эксперта.

Он отметил, что упомянутая неопределенность связана с несоответствием целей стран ЕС на Украине и доступных Западу средств. С одной стороны, в Брюсселе не хотят допустить победы Москвы, а с другой — единственным способом не допустить разгрома Вооруженных сил Украины остается прямая интервенция НАТО, что для многих европейских стран считается неприемлемым.

8 марта Макрон на встрече с лидерами парламентских партий назвал условия для ввода французских войск на Украину. По его словам, Париж может сделать это в случае наступления Вооруженных сил России на Киев или Одессу.

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      Глеб Палехов
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