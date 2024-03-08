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00:24, 8 марта 2024Россия

Путин по случаю 8 Марта обратился к находящимся в зоне СВО женщинам

Путин по случаю 8 Марта обратился к женщинам, находящимся в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин по случаю 8 Марта обратился к женщинам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и выполняющим боевые задачи. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Также глава государства обратился к тем женщинам, которые ждут своих близких, поддерживают военнослужащих, помогают им на передовой, в госпиталях, являются волонтерами.

«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне», — сказал российский лидер.

Накануне Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил летчиц с 8 Марта. Каждой из присутствующих летчиц глава государства подарил цветы и пожал руку.

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      Марина Совина
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