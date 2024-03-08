Путин по случаю 8 Марта обратился к находящимся в зоне СВО женщинам

Путин по случаю 8 Марта обратился к женщинам, находящимся в зоне СВО

Президент России Владимир Путин по случаю 8 Марта обратился к женщинам, находящимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) и выполняющим боевые задачи. Видеообращение опубликовано на официальном сайте Кремля.

Также глава государства обратился к тем женщинам, которые ждут своих близких, поддерживают военнослужащих, помогают им на передовой, в госпиталях, являются волонтерами.

«Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне», — сказал российский лидер.

Накануне Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил летчиц с 8 Марта. Каждой из присутствующих летчиц глава государства подарил цветы и пожал руку.

