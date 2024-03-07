Путин поздравил летчиц с 8 Марта

Президент Путин в Краснодаре поздравил летчиц с 8 Марта

Президент России Владимир Путин после общения с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища поздравил летчиц с 8 Марта. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что каждой из присутствующих летчиц глава государства подарил цветы и пожал руку.

«Сергей Кужугетович, это не для вас», — пошутил глава государства, проходя мимо министра обороны страны Сергея Шойгу, который встал со своего места.

Ранее Путин заявил, что занимается спортом и практически полностью исключает алкоголь. «Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить. Я практически исключаю алкоголь. Ну уж точно стараюсь не употреблять крепких напитков», — сказал он.