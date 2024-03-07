Путин рассказал о попытках отговорить его лететь на Ту-160М

Президент Путин сообщил, что его отговаривали от полета на Ту-160М

Президент России Владимир Путин рассказал, что его пытались отговорить от полета на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М в Казани. Об этом сообщает ТАСС.

22 февраля Путин прибыл на взлетную полосу Казанского авиазавода имени Горбунова в Татарстане, чтобы совершить полет на стратегическом ракетоносце-бомбардировщике Ту-160М. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что маршрут полета является военной тайной.

Днем ранее глава государства поднялся за штурвал Ту-160М во время посещения Казанского авиационного завода. Глава государства провел в кабине ракетоносца около 10 минут.