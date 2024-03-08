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14:04, 9 марта 2024Путешествия

Россиянин описал встречу с полицией во Вьетнаме фразой «спас флаг РФ»

Фото: Jorge Silva / Reuters

Российский тревел-блогер Юрий Малых побывал во Вьетнаме и рассказал, как во время встречи с местной полицией его спас от неприятностей флаг РФ. Своей историей он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации написал, что он привязал триколор к бамбуковой палке, которую приделал к своему мотоциклу во время путешествия по стране. По его словам, флаг «обескуражил» дорожную полицию, остановившую его за превышение скорости. «Весь процесс общения оказался каким-то странным, а результат так и вообще непредсказуемым», — удивился блогер.

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Малых отметил, что сначала стражи правопорядка попросили у него водительское удостоверение, страховку, начали проверять скорость с камер и использовать разные уловки, чтобы найти основания для штрафа. Но внезапно один из полицейских остановил взгляд на российском флаге.

«Раша гуд? (Россия — это хорошо?) — Прити гуд, — отвечаю (Вполне себе неплохо). — Вьетнам гуд? (Вьетнам — это хорошо?) — Сейм сейм гуд (Как и Россия, тоже хорошо). — Ок, го! Но спид! (Хорошо, тогда поезжай, не гони)», — процитировал диалог с вьетнамцем путешественник.

Россиянин добавил, что он так и не понял, почему полицейский его отпустил. «Может, на удачу? Сейчас ведь наши туристы-пакетники (туристы, покупающие пакетные туры — прим. "Ленты.ру") наконец-то возвращаются в их страну, а значит, скоро у него снова будет "рыбный сезон". И первую рыбку вполне можно отпустить, чтобы дальше везло?» — предположил он.

Ранее этот же тревел-блогер описал праздники во Вьетнаме фразой «попал в Россию 90-х». Он пояснил, что в праздничную неделю количество квартирных краж в этой азиатской стране сильно возрастает.

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      Алина Черненко
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