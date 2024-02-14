Блогер описал праздники во Вьетнаме фразой «попал в Россию 90-х»

Российский тревел-блогер Юрий Малых побывал во Вьетнаме во время местного праздника Тет (Новый год по лунно-солнечному календарю) и признался, что он как будто «попал в Россию 90-х». Своими впечатлениями путешественник поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в праздничную неделю количество квартирных краж в этой азиатской стране сильно возрастает. Россиянин рассказал, что в деревню, в которой он живет, съезжаются вьетнамцы со всех окрестных городов, чтобы отметить праздник у моря, а следом за ними приезжают и воры.

«Не возьмусь дать официальную статистику, но точно количество "обнесенных" экспатов, как и местных жителей, увеличивается в разы!» — такой фразой описал происходящее блогер.

Он добавил, что во время праздников во Вьетнаме большинство заведений закрывается, так как работать в это время не принято. Кроме того, проблемы с запасами продуктов наблюдаются в местных супермаркетах. «Заехав за два дня до праздника в супермаркет, я увидел картину "Россия 90-х": полупустые полки, на которых лежат исключительно непопулярные товары», — удивился Малых.

Кроме того, путешественник написал, что в этот период года во Вьетнаме люди устраивают очень шумные вечеринки. «В попытках поработать я закупорил двери и окна, надел наушники с системой шумоподавления, напялил сверху зимнюю шапку, включил громко музыку, но все равно не слышал ни своей музыки, ни своих мыслей! Караоке соседей, чей дом расположен от меня в 50 метрах, перекрикивало все!» — пожаловался он.

Ранее этот же тревел-блогер назвал некоторые особенности вьетнамской жизни, которые, по его словам, «русским умом не понять». В частности, россиянина удивило, что вьетнамцы привыкли перевозить на скутерах любые, даже очень габаритные предметы.