Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:05, 14 февраля 2024Путешествия

Блогер описал праздники во Вьетнаме фразой «попал в Россию 90-х»

Фото: CravenA / Shutterstock / Fotodom

Российский тревел-блогер Юрий Малых побывал во Вьетнаме во время местного праздника Тет (Новый год по лунно-солнечному календарю) и признался, что он как будто «попал в Россию 90-х». Своими впечатлениями путешественник поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Автор публикации отметил, что в праздничную неделю количество квартирных краж в этой азиатской стране сильно возрастает. Россиянин рассказал, что в деревню, в которой он живет, съезжаются вьетнамцы со всех окрестных городов, чтобы отметить праздник у моря, а следом за ними приезжают и воры.

«Не возьмусь дать официальную статистику, но точно количество "обнесенных" экспатов, как и местных жителей, увеличивается в разы!» — такой фразой описал происходящее блогер.

Материалы по теме:
«Она прямо на улице залезла ко мне в штаны» Военный репортер посетил столицу Вьетнама. Как его удивили местные нравы?
«Она прямо на улице залезла ко мне в штаны»Военный репортер посетил столицу Вьетнама. Как его удивили местные нравы?
24 июля 2022
Как Таиланд, только дешевле. C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
Как Таиланд, только дешевле.C 2024 года Вьетнам станет еще доступнее для россиян. Сколько стоит там отдохнуть?
29 декабря 2023

Он добавил, что во время праздников во Вьетнаме большинство заведений закрывается, так как работать в это время не принято. Кроме того, проблемы с запасами продуктов наблюдаются в местных супермаркетах. «Заехав за два дня до праздника в супермаркет, я увидел картину "Россия 90-х": полупустые полки, на которых лежат исключительно непопулярные товары», — удивился Малых.

Кроме того, путешественник написал, что в этот период года во Вьетнаме люди устраивают очень шумные вечеринки. «В попытках поработать я закупорил двери и окна, надел наушники с системой шумоподавления, напялил сверху зимнюю шапку, включил громко музыку, но все равно не слышал ни своей музыки, ни своих мыслей! Караоке соседей, чей дом расположен от меня в 50 метрах, перекрикивало все!» — пожаловался он.

Ранее этот же тревел-блогер назвал некоторые особенности вьетнамской жизни, которые, по его словам, «русским умом не понять». В частности, россиянина удивило, что вьетнамцы привыкли перевозить на скутерах любые, даже очень габаритные предметы.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Путин подписал «закон о негодяях»

      Раскрыта польза отказа от курения

      Россиянин оставил ложное сообщение о минировании моста и получил срок

      Афганских беженцев осудили в Петербурге за попытку попасть в Европу

      По делу о махинациях в «Совкомфлоте» вынесен новый приговор

      В России стали отказываться от разливного пива

      Собственникам аварийного жилья смогут вне очереди предоставить новое

      Ида Галич снялась на видео в бане

      В Азербайджане осудили слова Борреля о ситуации на границе с Арменией

      В России резко подешевели духи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше