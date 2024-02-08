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09:03, 8 февраля 2024Путешествия

Россиянин описал особенности жизни во Вьетнаме фразой «русским умом не понять»

Фото: Thanh Hue / Reuters

Российский тревел-блогер Юрий Малых побывал во Вьетнаме и назвал некоторые особенности местной жизни, которые, по его словам, «русским умом не понять». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, россиянина удивило, что вьетнамцы привыкли перевозить на скутерах любые, даже очень габаритные предметы. «Когда мимо тебя проезжает вьетнамец на старом скутерочке с привязанной лежащей на боку коровой, ты говоришь себе: "Ну все, теперь я во Вьетнаме уже точно все видел". Но проходит неделя, и тебе попадается дедуля на скутере, на багажник которого взгромоздили... другой скутер. И ты снова ахаешь», — рассказал блогер.

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Во-вторых, Малых отметил, что во Вьетнаме блюда, которые в России обычно сладкие, часто солят, а то, что должно бы быть соленым, наоборот, сластят.

«Сколько уже раз, забыв об этом, я потом сильно расстраивался! Купишь себе к пиву желтых полосатиков. Через упаковку видно кусочки чили, и ты думаешь: "Ох, солененькие, с перчиком!" Открываешь — хрусть, а они сладкие! Как будто лакомство для детворы», — поразился автор публикации.

Россиянину не пришлась по душе и местная привычка пить пиво со льдом. По его словам, во вьетнамских барах подают стеклянные кружки с такой большой ледяной глыбой внутри, что пива туда помещается только около 50 миллилитров. Кроме того, Малых удивился, что в этой стране женщины часто ходят по улицам в пижамах.

Ранее этот же тревел-блогер сходил на вьетнамский рынок и купил там продуктов на неделю на тысячу рублей. Среди его покупок были два кочана капусты, огурцы, морковь, лаймы, грибы, болгарский перец, орехи, помидоры, лук, манг (маринованные ростки бамбука), шпинат и соевое мясо.

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      Алина Черненко
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