Россиянин побывал на рынке во Вьетнаме и закупился на неделю на тысячу рублей

Российский тревел-блогер Юрий Малых побывал во Вьетнаме, сходил на местный рынок и купил там продуктов на неделю на тысячу рублей. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, торговаться на вьетнамском рынке можно «за каждый помидор». Он также поделился несколькими простыми способами сэкономить на покупках.

Во-первых, Малых рекомендовал ехать на рынок, где не бывает туристов — там за те же деньги можно купить в два раза больше, чем на любом другом, куда часто ходят гости страны. Во-вторых, путешественник посоветовал соотечественникам выучить несколько вариантов приветствия на местном языке.

«Правильное приветствие строится в зависимости от того, к кому ты обращаешься, и от его возраста. Тем, кто младше тебя, независимо от пола, можно говорить "Чао эм". Мужчинам старше тебя надо говорить "Чао ан", а женщинам — "Чао чи"», — рассказал блогер.

Малых добавил, что это даже не половина всех существующих во вьетнамском языке местоимений, но их будет достаточно, чтобы получить скидку.

«А поскольку ценников на вьетнамских рынках почти не существует, выглядеть "как можно более местным" полезно для кошелька!» — пояснил он.

По словам россиянина, на тысячу рублей ему удалось купить два кочана капусты, огурцы, морковь, лаймы, грибы, болгарский перец, орехи, помидоры, лук, манг (маринованные ростки бамбука), шпинат и соевое мясо.

Ранее этот же тревел-блогер побывал в «русской деревне» Муйне во Вьетнаме и раскрыл способы заработка живущих там соотечественников. Больше всего россиян там работает в индустрии серфинга и кайт-серфинга, отметил путешественник.