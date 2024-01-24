Россиянин раскрыл способы заработка соотечественников во Вьетнаме

Российский тревел-блогер Юрий Малых побывал в «русской деревне» Муйне во Вьетнаме и раскрыл способы заработка живущих там соотечественников. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник рассказал, что самое большое количество рабочих мест россиянам дает индустрия серфинга и кайт-серфинга. По его словам, до пандемии российские серф-инструкторы обслуживали тысячи пакетных туристов из родной страны.

«Сейчас все не так радужно, но все равно работа есть. Многие инструкторы сделали себе репутацию, стали частными преподавателями и, избавившись от необходимости платить проценты школам, все же неплохо зарабатывают», — пояснил Малых.

Кроме того, многие россияне в Муйне работают автомеханиками. В отличие от вьетнамцев, они и объяснят фронт работ, и сделают все в срок, отметил блогер. «Правда, и цены на услуги у них выше в два раза минимум!» — предупредил он.

Автор публикации также написал, что часть живущих во Вьетнаме соотечественников преподают йогу, танцы, бокс, иностранные языки и многое другое. Помимо этого, многие заняты в бюьюти-индустрии: делают массажи, уходы за лицом и телом, шугаринг и маникюр.

Еще один способ заработка, о котором рассказал Малых, — приготовление и доставка блюд русской кухни. «Есть здесь девушка, которая варит борщи. С утра сварила кастрюлю, а потом весь день на мопеде развозит по деревне страждущим», — поделился он.

Ранее этот же тревел-блогер перечислил минусы популярных направлений для зимовки россиян. Например, индонезийский остров Бали он назвал разрекламированным магнитом для странных личностей.