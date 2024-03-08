Стало известно об ожиданиях Киева от обращения Байдена к Конгрессу

Politico: Киев ждет от обращения Байдена к Конгрессу обещания поставок ATACMS

Киев ожидает, что президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу даст четкие обещания о поставках на Украину тактических баллистических ракет увеличенной дальности Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Украина будет ждать чего-то конкретного — как обещание предоставить ATACMS большой дальности, которые украинцы запрашивали на протяжении двух лет», — говорится в материале.

Стало известно, что Киев рассчитывает не просто на общие заявления о поддержке со стороны Вашингтона.

В конце февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи поставок ракет ATACMS. Он отметил, что что американская сторона ведет переговоры с Украиной по данному вопросу. https://lenta.ru/news/2024/02/22/atacms/

