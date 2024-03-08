Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:24, 8 марта 2024Интернет и СМИ

Стало известно об ожиданиях Киева от обращения Байдена к Конгрессу

Politico: Киев ждет от обращения Байдена к Конгрессу обещания поставок ATACMS
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Jim LoScalzo / Globallookpress.com

Киев ожидает, что президент США Джо Байден во время обращения к Конгрессу даст четкие обещания о поставках на Украину тактических баллистических ракет увеличенной дальности Army Tactical Missile System (ATACMS). Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источник, близкий к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому.

«Украина будет ждать чего-то конкретного — как обещание предоставить ATACMS большой дальности, которые украинцы запрашивали на протяжении двух лет», — говорится в материале.

Стало известно, что Киев рассчитывает не просто на общие заявления о поддержке со стороны Вашингтона.
В конце февраля координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи поставок ракет ATACMS. Он отметил, что что американская сторона ведет переговоры с Украиной по данному вопросу. https://lenta.ru/news/2024/02/22/atacms/

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «В ближайшие 48 часов». Посольство США и МИД Британии предупредили своих граждан в России об угрозе терактов

      Стало известно об ожиданиях Киева от обращения Байдена к Конгрессу

      Российская авиация уничтожила две базы боевиков в Сирии

      На Украине допустили потерю Харькова в 2024 году

      В США рассказали о новых препятствиях для выделения помощи Украине

      В Армении допустили возможность заключить мир с Азербайджаном

      На Украине сообщили о мощных взрывах в Одессе

      Расширение НАТО назвали бесчестной игрой

      Симоньян прокомментировала предупреждения посольств США и Британии о терактах

      В России заявили о минимальных шансах Зеленского остаться президентом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше