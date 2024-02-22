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22:04, 22 февраля 2024Россия

США допустили возможность поставки Украине ракет увеличенной дальности

Белый дом: США допускают возможность поставки Украине ракет ATACMS
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: United States Army / Reuters

Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи поставок ракет увеличенной дальности Army Tactical Missile System (ATACMS) Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Уточняется, что США по-прежнему допускают возможность поставки данных баллистических ракет. Кирби подчеркнул, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Соединенные Штаты склоняются к возможной отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.

В свою очередь, в России не сомневаются в том, что западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

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      Марина Совина
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