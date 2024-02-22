США допустили возможность поставки Украине ракет увеличенной дальности

Белый дом: США допускают возможность поставки Украине ракет ATACMS

Соединенные Штаты никогда не отказывались от идеи поставок ракет увеличенной дальности Army Tactical Missile System (ATACMS) Украине. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Уточняется, что США по-прежнему допускают возможность поставки данных баллистических ракет. Кирби подчеркнул, что Вашингтон ведет переговоры с Киевом по данному вопросу.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Соединенные Штаты склоняются к возможной отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.

В свою очередь, в России не сомневаются в том, что западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, сообщил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.