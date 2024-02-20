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14:27, 20 февраля 2024Мир

В России высказались о поставках Киеву ракет большей дальности

Гаврилов заявил об отсутствии сомнений в поставках Киеву ракет большей дальности
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В России не сомневаются, что западные страны поставят Украине ракеты большей дальности, заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Об этом пишет ТАСС.

«Я даже не сомневаюсь, что их [ракеты большей дальности] поставят», — сказал Гаврилов.

Ранее сообщалось, что правящая коалиция Германии подготовила документ о передаче крылатых ракет большой дальности Taurus Украине. Голосование по данному вопросу в бундестаге планируется уже на этой неделе.

Также стало известно, что администрация президента США Джо Байдена работает над тем, чтобы передать Украине новые баллистические ракеты ATACMS увеличенной дальности. Соединенные Штаты склоняются к возможной отправке версии ракеты большей дальности, которая позволит Украине наносить удары по территории Крымского полуострова.

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      Анастасия Яланская
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