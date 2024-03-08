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15:02, 8 марта 2024Экономика

Трудности с оплатой алкоголя и табака накануне 8 Марта прокомментировали

АКОРТ: трудности с оплатой алкоголя зафиксированы лишь в отдельных магазинах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Трудности с оплатой алкоголя и табака зафиксированы лишь в отдельных магазинах, сейчас реализация продукции продолжается без сбоев. Так сообщения о проблемах с приобретением указанных товаров накануне праздника 8 Марта в беседе с ТАСС прокомментировал глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

«Только в некоторых торговых точках поздним вечером наблюдались временные, небольшие сложности с оплатой алкоголя и табачных изделий. Сегодня, 8 марта, все магазины работают в штатном режиме и реализуют весь ассортимент продукции без каких либо трудностей», — передаются в публикации слова Караваева.

Караваев отметил, что в магазинах, состоящих в ассоциации, проблем с работой терминалов зафиксировано не было.

Ранее врач-нарколог Дарья Ермолаева рассказала, что в зависимости от индивидуальных факторов протрезветь человек может в срок от нескольких часов до нескольких дней. При этом в период вытрезвления происходит обезвоживание, изменение кислотно-щелочного баланса крови, а также наблюдается дефицит витаминов и микроэлементов.

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      Глеб Палехов
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