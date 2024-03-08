В Дагестане открыли стрельбу из охотничьего карабина из-за парковки

Мужчина в Дагестане выстрелил в 3 человек из карабина из-за парковочного места

В Дагестане в ходе бытового конфликта из-за парковочного места открыли стрельбу из охотничьего карабина. Местный житель города Буйнакск выстрелил в трех мужчин, сообщила в Telegram пресс-служба Следственного комитета России по республике.

«Между пятью местными жителями на почве ранее сложившихся неприязненных отношений возник конфликт. В ходе конфликта один из участвующих в нем мужчин произвел выстрел из имевшегося при себе охотничьего карабина в трех других участников конфликта», — говорится в публикации ведомства.

Отмечается, что двоим пострадавшим помощь оказали на месте, а третьего в медицинское учреждение доставить вовремя не удалось. Следственный комитет возбудил против 41-летнего стрелка уголовное дело по части 1 статьи 105.

Ранее Дагестан попал в новости из-за стрельбы в конце февраля. Тогда местные жители поучаствовали в массовой драке, которая переросла в перестрелку.