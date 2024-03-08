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18:36, 8 марта 2024Силовые структуры

В ФСБ оценили предупреждения США и Великобритании о терактах в Москве

Экс-офицер ФСБ Филатов о предупреждении США о терактах: хочется верить, что фейк

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Президент союза «Офицеры Группы Альфа», подполковник запаса ФСБ Алексей Филатов оценил предупреждения посольств США и Великобритании, что в Москве присутствует угроза терактов. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Он пояснил, что террористы обычно стараются атаковать в какие-либо особые дни, чтобы усилить эффект от своих акций.

«Но у нас же через неделю выборы: следующие выходные намного более "интересны" для террористов — кем бы они ни были. В общем, хочется верить, что это фейк», — пояснил он.

Также он отметил, что не помнит ни одного случая, когда заявления, сделанные на подобном уровне, были чистыми фейками.

Ранее посольство США в Москве предупредило своих граждан в России об угрозе терактов в ближайшие 48 часов и призвало избегать посещения массовых мероприятий. «Посольство отслеживает сообщения о том, что у экстремистов есть планы атаковать большие собрания в Москве, включая концерты, и гражданам США следует рекомендовать избегать больших собраний в ближайшие 48 часов», — отметили в дипмиссии.

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      Никита Абрамов
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