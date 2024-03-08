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22:56, 8 марта 2024Россия

В Госдуме пригрозили Макрону

Депутат Шеремет: Макрону нужно забыть об агрессии против России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно забыть об агрессии против России. Такой совет французскому лидеру в беседе с РИА Новости дал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«В противном случае его агрессивные действия не останутся без последствий», — пригрозил парламентарий.

Как считает Шеремет, своими антироссийскими заявлениями Макрон пытается предстать в амплуа самого влиятельного европейского политика. однако его «ненавидят и сторонятся в собственной стране», уверен депутат.

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      Марина Совина
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