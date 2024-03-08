В Госдуме пригрозили Макрону

Депутат Шеремет: Макрону нужно забыть об агрессии против России

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно забыть об агрессии против России. Такой совет французскому лидеру в беседе с РИА Новости дал депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

«В противном случае его агрессивные действия не останутся без последствий», — пригрозил парламентарий.

Как считает Шеремет, своими антироссийскими заявлениями Макрон пытается предстать в амплуа самого влиятельного европейского политика. однако его «ненавидят и сторонятся в собственной стране», уверен депутат.