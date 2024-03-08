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14:13, 8 марта 2024Бывший СССР

В Киев прибыл министр обороны Великобритании

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс прибыл в Киев

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс прибыл в Киев. Об этом сам политик рассказал на своей странице в социальной сети X (ранее — Twitter).

«Я в Киеве, чтобы бить тревогу для всего демократического мира, — сказал Шэппс в записанном из украинской столицы видео. — Мы должны сделать так, чтобы Украина выиграла это сражение».

Глава оборонного ведомства добавил, что Великобритания многое сделала для Украины, предоставив «самый крупный на сегодняшний день пакет военной поддержки». По его мнению, то же самое теперь должны сделать и остальные страны.

Тем временем в Чехии опровергли готовность закупить 800 тысяч снарядов для Украины. Советник главы государства по нацбезопасности Томаш Пояр заявил, что Прага не собрала достаточную сумму для приобретения всего объема боеприпасов.

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      Олег Давыдов
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