В Чехии опровергли готовность закупить 800 тысяч снарядов для Украины

Советник главы Чехии опроверг готовность закупить 800 тыс. снарядов для Украины

Прага не может поставить Киеву 800 тысяч артиллерийских снарядов, поскольку не собрала достаточную сумму для приобретения всего объема боеприпасов. Слова президента Чехии Петра Павла опроверг советник главы государства по нацбезопасности Томаш Пояр в разговоре с газетой Denik N.

«Президент, вероятно, говорил о первой поставке, мы еще не собрали средств для [финансирования] всей инициативы [по поставке Украине артиллерийских снарядов]», — цитирует издание Пояра.

Отмечается, что эту информацию также подтвердил премьер-министр Чехии Петр Фиала. По его словам, Праге удалось закупить только 300 тысяч единиц боеприпасов.

1 марта представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что республика намерена закупить в третьих странах артиллерийские снаряды для помощи Вооруженным силам Украины.

Позднее к этой инициативе решила присоединиться Норвегия. По словам премьер-министра королевства Йонаса Гар Стере, Киев нуждается в большом количестве боеприпасов.