Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:20, 7 марта 2024Мир

Норвегия пожертвует крупную сумму для инициативы Чехии по помощи Украине

Премьер Стере: Норвегия пожертвует 1,6 млрд крон для инициативы по помощи ВСУ

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Норвегия пожертвует сумму, равную 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его слова приводит Reuters.

«Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять России», — отметил Стере.

1 марта представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что страна выдвинула инициативу по закупке артиллерийских снарядов в третьих странах для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, первые поставки начнутся «в скором времени».

Рад европейских стран поддержали идею и объявили о своем присоединении к выдвинутой Чехией инициативе по военной помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Карелии. Его пытался устроить белорус, оскорблявший Лукашенко

      Названы простые способы избавиться от неприятного запаха чеснока изо рта

      В США усомнились в способности Байдена произнести речь без перерыва на мороженое

      Раскрыты последствия влияния радиации на червей в Чернобыле

      Медведев прокомментировал удар по Одессе во время нахождения в городе Зеленского

      Украина разработала план по конфискации замороженных активов России

      Один из способов инвестиций в золото назвали бессмысленным

      В российском детсаде священник под видом волшебника окропил детей «от болезней»

      Звезда «Очень странных дел» пришла на ток-шоу без макияжа и восхитила зрителей

      Норвегия пожертвует крупную сумму для инициативы Чехии по помощи Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше