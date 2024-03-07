Норвегия пожертвует крупную сумму для инициативы Чехии по помощи Украине

Премьер Стере: Норвегия пожертвует 1,6 млрд крон для инициативы по помощи ВСУ

Норвегия пожертвует сумму, равную 1,6 миллиарда норвежских крон (около 153 миллиона долларов — прим. «Ленты.ру») на возглавляемую Чехией инициативу по закупке боеприпасов для Украины в третьих странах. Такое заявление сделал премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере. Его слова приводит Reuters.

«Украина срочно нуждается в большом количестве артиллерийских боеприпасов, чтобы противостоять России», — отметил Стере.

1 марта представитель Министерства обороны Чехии Ян Йиреш заявил, что страна выдвинула инициативу по закупке артиллерийских снарядов в третьих странах для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Он добавил, первые поставки начнутся «в скором времени».

Рад европейских стран поддержали идею и объявили о своем присоединении к выдвинутой Чехией инициативе по военной помощи Украине.