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21:43, 4 марта 2024Бывший СССР

Литва решила присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины

Шимоните: Литва присоединится к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины
СюжетМинобороны:
Ингрида Шимоните

Ингрида Шимоните. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Литва намерена присоединится к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины. О решении Вильнюса сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните в телефонном разговоре с чешским коллегой Петром Фиалой, пишет ТАСС.

Она назвала данную инициативу очень важной, особенно на фоне замедления поставок боеприпасов Киеву. «Литва поддерживает все форматы помощи Украине», — подчеркнула Шимоните.

Ранее представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что в скором времени Украина получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третьих странах. До этого Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза. За эту инициативу также выступили Франция и Бельгия.

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      Марина Совина
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