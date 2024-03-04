Литва решила присоединиться к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины

Шимоните: Литва присоединится к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины

Литва намерена присоединится к инициативе Чехии закупать снаряды для Украины. О решении Вильнюса сообщила премьер-министр республики Ингрида Шимоните в телефонном разговоре с чешским коллегой Петром Фиалой, пишет ТАСС.

Она назвала данную инициативу очень важной, особенно на фоне замедления поставок боеприпасов Киеву. «Литва поддерживает все форматы помощи Украине», — подчеркнула Шимоните.

Ранее представитель Минобороны Чехии Ян Йиреш заявил, что в скором времени Украина получит первую партию боеприпасов в рамках чешской инициативы по закупке артиллерийских снарядов для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в третьих странах. До этого Нидерланды поддержали план премьер-министра Чехии Петра Фиала по закупке снарядов для Украины вне Евросоюза. За эту инициативу также выступили Франция и Бельгия.