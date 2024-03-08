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04:06, 9 марта 2024Россия

В России посоветовали Макрону заняться проблемами французов

Мурадов: Макрону надо заниматься проблемами Франции, а не думать о России

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Президенту Франции Эммануэлю Макрону следует заниматься решением проблем собственной страны, а не рассуждать о том, как России решать вопросы Специальной военной операции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Пусть Макрон разбирается с проблемами своего населения в самой Франции или защищает права французов в соседних странах. Благо, их пока там никто не пытается уничтожить, как это делают киевские нацисты в отношении русских на их исторических землях», — сказал Мурадов.

В целом он охарактеризовал поведение президента Франции как истеричное.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет посоветовал Макрону перестать думать об агрессии против России, так как это чревато последствиями для него самого. Шеремет уверен, что своего президента французы ненавидят и презирают.

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      Марина Совина
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