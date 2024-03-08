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13:47, 8 марта 2024Мир

В военном бюджете Великобритании обнаружили крупнейший дефицит за 12 лет

Дефицит военного бюджета Великобритании составил 17 миллиардов фунтов

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Дефицит военного бюджета Великобритании составил 17 миллиардов фунтов стерлингов (21,8 миллиардов долларов), став самым большим за последние 12 лет. Об этом стало известно из отчета Комитета британского парламента по контролю расходов бюджетных средств.

«Однако прогнозируемые затраты увеличились на £65,7 млрд, до £305,5 млрд, что привело к дефициту в £16,9 млрд между потребностями Министерства обороны и бюджетными возможностями для их обеспечения. Это самый большой разрыв в доступности средств среди всех 12 планов», — отмечается отчете.

Дополнительно сообщается, что дефицит вызван резким ростом инвестиций в ядерную отрасль, составивший 62 процента. Основной мерой решения предполагается рост затрат на оборону в размере 2,4 процентов ВВП, что превышает требуемую норму НАТО на траты на оборону в два процента.

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      Максим Габриелян
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