Зеленский встретился с главой Минобороны Великобритании

Зеленский рассказал о встрече с главой Минобороны Великобритании Шаппсом

Президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале рассказал о встрече с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом. По его словам, они обсудили назначение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Лондоне, а также дальнобойные возможности украинской армии.

«Обсудили продолжение оборонного сотрудничества между нашими странами. Основное внимание — усилению ПВО, дальнобойным возможностям нашей армии, обеспечению других неотложных потребностей в вооружении и боеприпасах», — заявил украинский лидер.

Зеленский также добавил, что одной из тем беседы с Шаппсом стало совместное производство оружия.

Ранее депутат Верховной Рады Владимир Арьев назвал планы президента Украины Владимира Зеленского назначить Залужного послом в Великобритании устранением политического конкурента. По его словам, это история о политике, а не о дипломатии.