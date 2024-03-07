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22:53, 7 марта 2024Бывший СССР

В Раде назвали устранением конкурента назначение Залужного послом в Лондоне

Депутат Рады Арьев назвал новое назначение Залужного устранением конкурента

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады Владимир Арьев на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) назвал планы президента Украины Владимира Зеленского назначить бывшего главкома Вооруженными силами страны (ВСУ) Валерия Залужного послом в Великобритании устранением политического конкурента.

«Эта история о политике и о технике устранения политического конкурента, а не о дипломатии», — заявил политик.

Ранее стало известно, что Залужного назначат послом в Великобритании. Теперь его кандидатуру должны одобрить в Лондоне.

Депутат Госдумы Алексей Чепа предположил, что Зеленский отправил Залужного в Британию из-за страха конкуренции. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, в свою очередь, подчеркнул, что Лондон всегда делал ставку на экс-главкома ВСУ.

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