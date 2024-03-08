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12:14, 8 марта 2024Россия

В Забайкалье шесть девушек отравились бесплатным алкоголем

В Улан-Удэ шесть девушек госпитализировали с отравлением бесплатным алкоголем

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Забайкалье вечеринка в одном из ночных клубов в Улан-Удэ закончилась для шести девушек отравлением бесплатным алкоголем. Пострадавших госпитализировали в местное медицинское учреждение, сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ. Бурятия».

Отмечается, что в ночном клубе отмечали приближение праздника 8 Марта. В заведении угощали гостей бесплатным пуншем. Однако пострадавшие девушки выпили спиртного сверх нормы. Остаток ночи они провели в медучреждении.

По данным источника, девушкам провели дезинтоксикацию, после чего их отправили по домам. Самочувствие пострадавших после проведения обследования оказалось в норме.

Ранее сообщалось об отравлении водкой двух подростков в Тюменской области. После инцидента пострадавших доставили в больницу для проведения обследования. Местные врачи отмечали, что жизни пострадавших ничего не угрожает.

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      Анатолий Акулов
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