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15:19, 8 марта 2024Мир

Зеленский прибыл в Стамбул

Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с президентом Турции Эрдоганом

Фото: President Of Ukraine / Globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Стамбул для встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Об этом сообщает турецкое издание Yenisöz gazetesi.

Отмечается, что самолет, на котором прилетел Зеленский, приземлился в аэропорту имени Ататюрка. Вместе с ним в Турцию прибыл глава Минобороны Украины Рустем Умеров.

На встрече с Эрдоганом Зеленский планирует обсудить конфликт на Украине.

Ранее Зеленский рассказал о встрече с главой Минобороны Великобритании Грантом Шаппсом. По его словам, они обсудили назначение бывшего главкома Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного послом в Лондоне, а также дальнобойные возможности украинской армии.

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      Никита Абрамов
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