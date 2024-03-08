Зеленский опубликовал пост с поздравлением без упоминания 8 марта

Зеленский опубликовал пост с поздравлением женщин, не упоминая 8 марта

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал пост с поздравлением женщин без упоминания Международного женского дня. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Издание «Политика страны» обратило внимание, что из поста политика следует, что он благодарит только тех женщин, которые участвуют в боевых действиях, занимаются спасательными работами или пострадали от обстрелов.