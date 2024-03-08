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08:41, 8 марта 2024Россия

Политолог предупредил Зеленского о риске потерять легитимность

Политолог Михеев: команда Зеленского скоро станет нелегитимной
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Политолог Сергей Михеев заявил, что команда президента Украины Владимира Зеленского в условиях отмены выборов в стране скоро станет нелегитимной. Об этом он высказался в эфире «Радио Спутник в Крыму».

Михеев предупредил Зеленского о риске потерять легитимность и подчеркнул, что «слив» его команды западными кураторами неизбежен. По его мнению, на Украине понимают, что президент страны является «хромой уткой», которая «уже шатается».

«Одно дело, пришедший человек, имеющий мандат доверия на выборах, а другое дело — человек, в режиме чрезвычайщины находится у власти», — отметил эксперт.

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      Марина Совина
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