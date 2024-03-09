Миллиардер Сакс: восстановление отношений США и РФ предотвратит мировую войну

Восстановление отношений США и России является единственным способом предотвратить мировую войну. С таким заявлением в интервью изданию Unherd выступил американский миллиардер Дэвид Сакс.

Бизнесмен также назвал фактическое разрушение Украины как государства следствием политики Вашингтона, которая, по его словам, «потерпела полный крах».

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше солдат.