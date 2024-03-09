Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:03, 9 марта 2024Мир

Американский миллиардер назвал способ предотвратить мировую войну

Миллиардер Сакс: восстановление отношений США и РФ предотвратит мировую войну

Фото: Unsplash

Восстановление отношений США и России является единственным способом предотвратить мировую войну. С таким заявлением в интервью изданию Unherd выступил американский миллиардер Дэвид Сакс.

Бизнесмен также назвал фактическое разрушение Украины как государства следствием политики Вашингтона, которая, по его словам, «потерпела полный крах».

Ранее бывший разведчик морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше солдат.

Читайте!
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Российская армия уничтожила под Одессой один из самых секретных объектов ВСУ. Какие задачи выполнял «Овидиополь-2»?

      Стало известно о состоянии пострадавшего из-за атаки по Белгородской области

      Россиян предупредили о рисках высокодоходных банковских вкладов

      США с союзниками сбили 15 беспилотников хуситов

      Натуральный сахарозаменитель оказался вреден для некоторых россиян

      Песков рассказал о реакции Навки на болезнь Костомарова

      Бывший советник порекомендовал Трампу расшатывать ООН вместо НАТО

      Германию заподозрили в желании отправить Украине ракеты Taurus

      Российские войска отразили восемь контратак ВСУ под Авдеевкой

      На предприятии в Днепропетровской области произошел пожар

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше