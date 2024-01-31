Экс-разведчик США Риттер: Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта

Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше солдат. Такой сценарий предсказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Украинцев вытесняют. Чтобы контратаковать, им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет военных, нет техники. На линии соприкосновения становится все меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта», — заявил он.

Экс-разведчик также отметил успешное продвижение российских войск вперед по линии фронта.

Ранее Риттер рассказал, что Соединенные Штаты не будут оказывать помощь Украине в этом году из-за внутренних проблем, поэтому можно будет наблюдать «конец Украины».