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17:02, 31 января 2024Мир

В США предсказали скорый крах Украины по всей линии фронта

Экс-разведчик США Риттер: Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше солдат. Такой сценарий предсказал бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер в интервью Youtube-каналу Judging Freedom.

«Украинцев вытесняют. Чтобы контратаковать, им нужны резервы, а у них не осталось никаких резервов: нет военных, нет техники. На линии соприкосновения становится все меньше и меньше солдат, в конце концов произойдет прорыв всего фронта», — заявил он.

Экс-разведчик также отметил успешное продвижение российских войск вперед по линии фронта.

Ранее Риттер рассказал, что Соединенные Штаты не будут оказывать помощь Украине в этом году из-за внутренних проблем, поэтому можно будет наблюдать «конец Украины».

Виктория Кондратьева
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