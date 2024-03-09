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19:28, 9 марта 2024Бывший СССР

В Запорожской области после атаки украинскими БПЛА загорелась электроподстанция

Балицкий: в Запорожской области после атаки БПЛА загорелась электроподстанция

Фото: Leah Millis / Reuters

В Пологах Запорожской области после атаки украинскими БПЛА загорелась электроподстанция. Об этом сообщил в Telegram губернатор Евгений Балицкий.

«Несколько часов назад зафиксирован прилет дронов противника по электрической подстанции, которая питает город Пологи и часть Пологовского района. Произошло возгорание подстанции, электроснабжение прекращено», — рассказал Балицкий.

По словам главы региона, пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте происшествия. После ликвидации возгорания специалисты предприятия «Таврия-Энерго» приступят к восстановительным работам, добавил Балицкий. «Ситуация на контроле, все силы задействованы на восстановлении критической инфраструктуры», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбросили на Горловку в Донецкой народной республике взрывоопасные предметы. Кроме того, они обстреляли город кассетными снарядами калибра 155 миллиметров.

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      Маргарита Щигарева
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