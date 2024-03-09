Байден подписал законопроект о финансировании ведомств США во избежание шатдауна

Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств США

Президент США Джо Байден подписал законопроект о финансировании ряда федеральных ведомств до конца 2024 финансового года, что позволяет избежать шатдауна. Об этом сообщает Белый дом.

Текущий финансовый год завершается в Соединенных Штатах 30 сентября. Документ включает финансирование на сумму более 460 миллиардов долларов. Его подписание дало возможность американским властям продлить работу правительства на указанный период.

Ранее законопроект о финансировании ряда ведомств большинством голосов приняла Палата представителей США, документ также одобрил Сенат.

Указанным законопроектом предусмотрено выделение средств для части министерств и ведомств по ряду направлений, включая сельское хозяйство, торговлю, науку. При этом финансирование оставшихся 6 ведомств, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта, чтобы избежать очередной шатдаун.

