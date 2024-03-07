В США приняли проект о частичном финансировании правительства страны

В США приняли законопроект о частичном финансировании правительства страны

В Соединенных Штатах приняли большинством голосов в Палате представителей законопроект о частичном финансировании правительства страны. Об этом свидетельствуют итоги голосования.

За проект проголосовали 339 конгрессменов. Против выступили 85 законодателей.

Указанным законопроектом предусмотрено выделение средств для части министерств и ведомств по ряду направлений, включая сельское хозяйство, торговлю, науку. Финансирование данных ведомств заканчивалось в пятницу, 8 марта.

При этом финансирование оставшихся 6 ведомств, включая Пентагон, должно быть согласовано до 22 марта, чтобы избежать очередной шатдаун.

1 марта стало известно, что резидент США Джо Байден подписал временный бюджет правительства, который позволит избежать перебоев в его финансировании и остановки работы.

В этот же день Сенат Штатов поддержал краткосрочный бюджет правительства. За документ о краткосрочном бюджете выступили 77 сенаторов, против — 13 законодателей. До этого законопроект одобрила Палата представителей Конгресса США.