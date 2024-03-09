Стало известно об обращении Байдена к друзьям перед принятием важных решений

WP: Байден обращается за советом к друзьям перед принятием важных решений

Президент США Джо Байден часто обращается за советом к своим старым друзьям-политикам перед принятием важных решений. Об этом рассказало издание The Washington Post со ссылкой на неназванные источники.

Отмечается, что глава государства больше доверят мнению приятелей, чем рекомендациям сотрудников администрации. В частности, как утверждают источники, Байден согласился заключить соглашение с Венесуэлой об освобождении граждан только после того, как обсудил этот вопрос со своим старым другом сенатором Крисом Кунсом.