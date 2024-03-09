Боец ВСУ выходил взявшего его в плен российского солдата

Боец ВСУ три дня выхаживал взявшего его в плен российского солдата

В ходе боев за Авдеевку боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр три дня выхаживал взявшего его в плен российского военного Сергея. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Все это время пленный украинец носил ему воду, которую набирал под огнем в ближайшей луже. У пленника Сергей узнал, что зовут его Александр, ему 25 лет», — говорится в публикации.

Оставшийся без оружия и бронежилета Александр вышел к зданию детского сада, где дожидался эвакуации Сергей, которому во время обстрелов осколком выбило глаз и переломало голень. Российский и украинский солдаты были вынуждены три дня дожидаться медиков.

«Сергей поблагодарил Александра и пожал ему руку», — отмечает Shot.

Ранее российский военнослужащий с позывным Один спас раненого бойца ВСУ под угрозой обстрела в районе населенного пункта Клещеевка Донецкой народной республики. Украинский военный оказался тяжело ранен, поэтому не мог самостоятельно передвигаться.